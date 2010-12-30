Курсовая по инновационному менеджменту

Есть срочный заказ на выполнение курсовой по инновационному менеджменту.Объем 25-30 стр. Работу выполнять в соответствии с методичкой- там есть весь ход выполнения работы. Раздел теоретический готов( следует уменьшить стр. до 10). Необходимо выполнить проектную часть ( со стр.7 методички ) Описывать предприятие Регул, которое в так же методичке есть. Данные для формул практической части взять для варианта 5 (стр. 34). Желательный срок выполнения проекта до середины января.