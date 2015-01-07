Курсовая по инвестициям

Написана дипломная работа на тему самооценки разведенных женщин и вступления в повторный брак. По ней есть замечания - их и следует отработать. Подробности тем, кто напишет. Срок исполнения - 3-4 дня. Оплата - 1000 р.
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Предмет, дисциплина:
инвестиции
Тема работы: Инвестиции в реальные активы
Тип работы: Курсовая
Теория+практика
Объем работы: 30-35
Срок выполнения: до 07.01.2015
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