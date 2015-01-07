Курсовая по инвестициям

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Предмет, дисциплина:

инвестиции

Тема работы: Инвестиции в реальные активы

Тип работы: Курсовая

Теория+практика

Объем работы: 30-35

Срок выполнения: до 07.01.2015

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)