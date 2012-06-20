Курсовая по химии

Есть небольшой курсовик– 2 задания по химии. Это даже не курсовик а контрольная - отсюда и цена. Собственно задание одно но разные варианты. Различие в конце (файл – "Задание 2") -ручкой написаны разные вещества для реакции синтеза. Файлы задания тут выложил. Срок 3-4 дня. Заинтересованные могут сообщать свою цену за обе работы но бюджет в пределах 500р. Оплата сразу по факту получения (ВОЗМОЖНО частями) на ЯД или WMR но первое несколько предпочтительнее. Пишите сюда, в ЛС или мне на почту [email protected] Если пишите на почту указывайте свой акк на фрилансе (любом не обязат этом). Если такового вообще нет – сообщайте об этом. Для имеющих положит отзывы на лансе и профильные работы в фолио возможна част п-оплата.