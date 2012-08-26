Курсовая по химии

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Завершен2 заявки203 просмотра

Материалы во вложении.

Вариант 12.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
7 дней
Я осталась довольна сотрудничеством. Сложная работа выполнена на высоком уровне и раньше установленного срока. 10 баллов!
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад