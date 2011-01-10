Курсовая по консалтингу

1.Для схемы показанной на рисунке 1.1 (приложение 1) аналитическим путем определить начальное значение тока в месте повреждения при трёхфазном коротком замыкании в точке 1Q , а также при двухфазном коротком замыкании, двухфазном коротком замыкании на ...