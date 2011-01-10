Любая тема по рофессиональная этика либо корпоративная культура Нужно придумать кейс по этике бизнеса. не более 5 лист.
Курсовая по консалтингу
Тема "Становление и развитие рынка консультационных услуг (на примере г. Новосибирска)"
по следующему плану:
1 глава - История и теор подходы.
1.Консалтинг. Определение, осн понятия ......
2. Становление и развитие
2 глава Анализ
1. общая хар-ка новосибирских компаний (препод сказал, можно дубльгис открывать и каждую компанию смотреть.)
2. Анализ
3. глава
Проблемы
пути решения.
срок примерно 4-6 дней.
Заявки фрилансеров
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