Курсовая по консалтингу

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Тема "Становление и развитие рынка консультационных услуг (на примере г. Новосибирска)"

по следующему плану:

1 глава - История и теор подходы.

1.Консалтинг. Определение, осн понятия ......

2. Становление и развитие

2 глава Анализ

1. общая хар-ка новосибирских компаний (препод сказал, можно дубльгис открывать и каждую компанию смотреть.)

2. Анализ

3. глава

Проблемы

пути решения.

срок примерно 4-6 дней.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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