Курсовая по лингвистике, французский язык

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна курсовая работа с теорией и практикой на тему: ".Структурно-семантические особенности французского языка в Канаде".

В первой части нужно обработать использованную литературу, во второй-сопоставление двух французских словарей.

Жду предложений с указанием стоимости и срока.

11 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад