Курсовая по лингвистике (немецкий язык)!!!

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Курсовая работа

Дисциплина -  лингвистика

Тема работы - «Auf Zur Arbeit: конструкция "ситуативный предикат + предложная группа" в немецком языке»

Страниц - 25

Шрифт 14 pt

Оригинальность 80%

Срок -   28.12.2016

Доп.Требования - Во вложениях

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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