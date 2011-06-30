Курсовая по литературе

Требуется выполнение курсового проекта по архитектуре. Методические материалы можете скачать по ссылке – Вариант исходных данных выбирается по шифру 45.(две последние цифры). webfile.ru/5369007 Просим оценить по стоимости и срокам.
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Тема: Поэтика романа Н.А. Некрасова "Похождение Тихона Тросникова".
Требования: биография Некрасова, соотношение факта и вымысла романа, основные приемы создания и раскрытия характера главного героя.
Стоимость: 700 р.
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