Курсовая по литературе

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Тема: Поэтика романа Н.А. Некрасова "Похождение Тихона Тросникова".

Требования: биография Некрасова, соотношение факта и вымысла романа, основные приемы создания и раскрытия характера главного героя.

Стоимость: 700 р.

13 лет назад
Nastya-Kaz
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
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3 дня
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