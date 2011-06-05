Курсовая по логистике

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Тема: проблемы посреднической логистики

Требования: объем 35-40 стр, оригинальность от 85%, сноски

Срок: 07.06.2011 до 18.00 Возможно увеличение срока обсуждается

Жду предложений по цене

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
veronnika
Вера 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$23
2 дня
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