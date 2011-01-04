Курсовая по макроэкономике

$30
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Завершен2 заявки162 просмотра

Тема: Экономический рост и проблемы экологии. (Желательно про Белорусь. т.к. для Белорусского универа)

Желательно куплю готовую.

Срок: - 3 января (Сдача)

Предпочтение исполнителям из Белорусии

14 лет назад
barabei
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
5 дней
Отличный исполнитель. Курсовой по макроэкономике написан очень грамотно и в срок. Огромное спасибо очень рекомендую!!!
Сергей оплатил работу с бонусом (что так редко в моей практике, а потому так приятно!!!). Спасибо вам огромное, Сергей, обращайтесь еще! Как вы понимаете - очень рекомендую этого заказчика:)!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад