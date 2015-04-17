Курсовая по маркетинговым исследованиям

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Заказ №6415 Курсовая по маркетинговым исследованиям

Тип: курсовая работа

Тема № 19: Анкетирование в системе маркетинговых исследований

Кол-во стр: 40стр., язык написания: рус.

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10 лет назад
workbest
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