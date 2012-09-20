Курсовая по маркетингу

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Тема: Сегментация рынка. На примере ОАО Горнозаводскцемент.

Срок 26 сентября.

От желающих выполнить - цена.

13 лет назад
loren
Елена 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров