Курсовая по маркетингу

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Закрыт3 заявки143 просмотра

курсовая на тему латеральный маркетинг , ко вторнику нужно только оглавление.35 стр.есть методичка.

13 лет назад
poiskprofi
Ишбердин 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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