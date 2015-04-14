Курсовая по маркетингу

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Заказ №6349 Курсовая по маркетингу

Тип: курсовая работа

Дисциплина: маркетинг

ТЕМА 18: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РЫНКА ПРЕДПРИЯТИЯ на примере ОАО Слуцкий мясокомбинат"

Объем: 25стр

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10 лет назад
workbest
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11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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