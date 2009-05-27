Курсовая по материаловедению

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Необходимо выполнить курсовую работу по материаловедению.

Всего 4 задания.

Срок выполнения 27.05.2009 до 18.00

Оплата работы после проверки!!!

Задания в прикрепленном файле.

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

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