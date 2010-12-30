Есть срочный заказ на выполнение курсовой по инновационному менеджменту.Объем 25-30 стр. Работу выполнять в соответствии с методичкой- там есть весь ход выполнения работы. Раздел теоретический готов( следует уменьшить стр. до 10). Необходимо выполнить проектную часть ...
Курсовая по материаловедению
Дисциплина: сертификация в машиностроении. Вариант 4
срок до 09.01
Заявки фрилансеров
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