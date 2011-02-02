Курсовая по механике

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Заказ: гидрогенератор, предмет: механика, курсовая.

Цена? Срок 14 февраля

Вот все данные:

Нужна расчетно-пояснительная записка+чертеж формата А1(образец чертежа

есть)

Исходные данные генератора: Sном=30000 Uнл=10,5 h=150 Xd=0,98 сosфи=0,85

Аналог СВ 595/100,

Для образца дан чертеж

Для проектирования дана книга А.И.Абрамов А.В.Иванов-Смоленский

"Проектирвание

гидрогенераторов и синхронных компенсаторов"

При проектировании не нужны:

-механические расчеты

-тепловые расчеты

-вентиляционные расчеты

-производить сегментировку статора.

14 лет назад
webreferat
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14 лет назад
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