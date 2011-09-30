Курсовая по механике жидкости и газа

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Написать курсовую по механике жидкости. Тема: Расчет системы смазки ВРД. Объем до 45 стр. Срок неделя. Методичка есть.

14 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Atomix2011
Павел 
69 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$25
10 дней

Заявки фрилансеров

Atomix2011
Павел 
69 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад