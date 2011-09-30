Взаимосвязь психотипа личности в профессиональной самоактуализации 3 методики + корреляция Срок 12.12
Курсовая по механике жидкости и газа
Написать курсовую по механике жидкости. Тема: Расчет системы смазки ВРД. Объем до 45 стр. Срок неделя. Методичка есть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
диплом по электроснабжению на автотранспортном предприятии План диплома вышлю по требованию.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать реферат на тему "Право на информацию в сфере фармацевтических услуг". Объём - 18 страниц. Оформление - стандартное, сноски подстрочные, литература - от 5 источников. Требований к плагиату нет. Жду ...Завершен14 лет назад
Правовое регулирование деятельности акционерных обществЗавершен14 лет назад
Совершенствование развития демографических процессов в ХХХХХХ крае Все детали по требованиюРефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $32
Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике, дневник прохождения практики,отзыв Специальность-- ГМУ Объем отчета должен быть:25-30 (не более) стр. срок прохождения 14 дней Информацию по предприятию и методичку ...Завершен14 лет назад
- $50
Тема: Механизм реализации промышленной политики на предприятиях машиностроительной отрасли Объем 12 страниц. Структура: актуальность, проблематика, выводы и пути решения (2-3 пути)Закрыт14 лет назад
Тема: Двухцветное литье под давлением (крышка заднего фонаря). Объем 100 стр. План по требованию.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо срочно сделать курсовую работу состоящую из двух частей: теоретической и практической. Обращаю ваше внимание на то, что наиболее важна практическая часть. Полное ТЗ прилагается в текстовом файле. ...Завершен14 лет назад
Преддипломная практика(8 недель): Проходят по месту своей работы. Перечень документов для зачёта: Отчёт от студента. Дневник (с подписью и печатью организации) Характеристика (с подписью ...Завершен14 лет назад