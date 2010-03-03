Курсовая по менеджменту

$25
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Закрыт4 заявки188 просмотров

Сабж. Нужна курсовая по организации управления с решением нескольких задач.

Сроки жду в проект.

15 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

scienceofficer
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$28
7 дней

Заявки фрилансеров

scienceofficer
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад