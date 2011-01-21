Курсовая по менеджменту

$27
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Закрыт2 заявки122 просмотра

Тема- Менеджер-профессиональный руководитель страховой компании

теория+практика

введение

глава 1.

1,1

1,2

1,3

глава 2

2,1

2,2

2,3

заключение

лит-ра

приложения

срок на теорию до 27.01

срок на практику до 10.02

антиплагиат 85%

цена 800 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$26
7 дней

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад