Предмет: Журналистика Вид работы: Дипломная работа Тема: Роль реального ТВ в своременном обществе Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 дней План работы: ОГЛАВЛЕНИЕ ...
Курсовая по менеджменту
Тема- Менеджер-профессиональный руководитель страховой компании
теория+практика
введение
глава 1.
1,1
1,2
1,3
глава 2
2,1
2,2
2,3
заключение
лит-ра
приложения
срок на теорию до 27.01
срок на практику до 10.02
антиплагиат 85%
цена 800 р.
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