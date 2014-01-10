Курсовая по менеджменту

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Завершен4 заявки153 просмотра

Курсовая работа - теоретическая.

Тема №7 (см. вложение). Требования также во вложении.

Срок - самый минимальный.

Оригинальность - от 50%.

11 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за работу. Все ОК!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад