Курсовая по микроэкономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки136 просмотров

Можно выбрать любую тему

Тема:

1.Современные проблемы и тенденции развития рынка не возобновляемых ресурсов

2.Аграрный сектор экономики и его особенности

3.Конкурентные стратегии малых предприятий

Требования: объем работы 25стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: задачи, цели, актуальность работы, объект, предмет исследования

Срок сдачи работы: обсуждается!

Жду предложений по цене!

12 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров