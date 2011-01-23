Необходимо выполнить практическую часть курсовой работы "Разработка конструкции блузки и юбки" Прикладываются методические указания и теоретическая часть к работе. Задание - сделать практическую часть работы (главы 4-6) в соответствии с методическими указаниями.
Курсовая по мировой экономике
Мировая экономика
Темы курсовых работ(выбрать одну любую тему)
1Курсовые работы выполняют студенты, обучающиеся по специальности "Управление персоналом"
2Новые тенденции в МРТ.
3НТР и мировая экономика: структурные сдвиги.
4Тенденции развития международной специализации и кооперации производства в условиях НТР.
5ТНК- главные носители процессов глобализации в мире.
6ТНК и ТНБ (сущность, характеристика, основные причины возникновения) .
7Природно-ресурсный и научный потенциал мировой экономики
8Научно-внедренческие свободные экономические зоны и их роль в мировой экономике.
9Новые теории мировой тоговли.
10Позиции стран с развитой рыночной экономикой на мировых рынках.
11Структурные сдвиги в экономике промышленно-развитых стран .
12.Международное регулирование мировой торговли.
13.Современный мировой рынок рабочей силы.
14Развивающиеся страны и мировой кризис задолженности .
15.Изменение места и роли развивающихся стран в мировой экономике на рубеже ХХ-ХХIвв.
16.Проблемы конкурентоспособности России на мировых рынках .
17.Экономические аспекты глобальной продовольственной проблемы .
18.Проблема преодоления бедности и отсталости в мировой экономике .
19Формы и методы нетарифного регулирования торговли.
20.Международный обмен научно- технической информацией
21.Прямые иностранные инвестиции и их роль в мировом хозяйстве .
22.Географическая и товарная структура мировой торговли:состояние тенденции развития.
23.Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.
24.Роль государства в международном движении капитала.
25.Иммиграционная политика стран -импортеров рабочей силы .
26.Экономическая интеграция в Европе .
27.Экономическая интеграция в Азии.
28.Сотрудничество России с международными экономическими организациями .
29.Современная валютная система: проблемы и тенденции развития.
Работу надо сдать 23 янв до 19:00 по москве
в приложении книга по пройденному курсу, можно ей пользоваться при написании.
объём работы 30 стр
Пишите стоимость и срок выполнения
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Срочно нужна курсовая работа на тему: Феномен близости в диадном взаимоотношении. Объем - 30-35 стр. Рекомендации по написанию курсовых работ от ВУЗа предоставлю. В практической ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать курсовуюЗавершен14 лет назад
Предмет: Истoрия искуcств Тема (описание работы): Cталинcкий aмпиp Срок сдачи: 30.01.2011 Вид работы: Кyрcовaя Пишите стоимость и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Дисциплина: Бухгалтерский учет; Тема: "Сущность и функции внутреннего аудита". Объем: 50-70л. Сроки: до 25.01.11 . Бюджет проекта: 3000р. Оплата через Веб Мани или ЯД по факту или частями. Работаю без ...Закрыт14 лет назад
Тема "Oбзop oбщехозяйственной кoнъюнктypы Гeрмaнии" (или Любoй Еврoпейской cтрaны нa выбoр) c 1999 пo 2009 гг. Важные моменты: - данные в таблицах за 10 лет; ...Завершен14 лет назад
Во вложениях задания на механику и сопромат, по гидравлике вышлю дополнительно. Жду цену и срок по представленным заданиям.Закрыт14 лет назад
Тема' иновационные в организации сервиса и туристического бизнеса'Закрыт14 лет назад
См.приложениеЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить курсовую работу по криминалистике. Убедительная просьба отвечать только тем, кто имеет образование по уголовно-правовой специализации или по крайней мере имеет представление как выглядит протокол следственных действий. Вариант с 1 по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад