Курсовая по мировой экономике

Мировая экономика

Темы курсовых работ(выбрать одну любую тему)

1Курсовые работы выполняют студенты, обучающиеся по специальности "Управление персоналом"

2Новые тенденции в МРТ.

3НТР и мировая экономика: структурные сдвиги.

4Тенденции развития международной специализации и кооперации производства в условиях НТР.

5ТНК- главные носители процессов глобализации в мире.

6ТНК и ТНБ (сущность, характеристика, основные причины возникновения) .

7Природно-ресурсный и научный потенциал мировой экономики

8Научно-внедренческие свободные экономические зоны и их роль в мировой экономике.

9Новые теории мировой тоговли.

10Позиции стран с развитой рыночной экономикой на мировых рынках.

11Структурные сдвиги в экономике промышленно-развитых стран .

12.Международное регулирование мировой торговли.

13.Современный мировой рынок рабочей силы.

14Развивающиеся страны и мировой кризис задолженности .

15.Изменение места и роли развивающихся стран в мировой экономике на рубеже ХХ-ХХIвв.

16.Проблемы конкурентоспособности России на мировых рынках .

17.Экономические аспекты глобальной продовольственной проблемы .

18.Проблема преодоления бедности и отсталости в мировой экономике .

19Формы и методы нетарифного регулирования торговли.

20.Международный обмен научно- технической информацией

21.Прямые иностранные инвестиции и их роль в мировом хозяйстве .

22.Географическая и товарная структура мировой торговли:состояние тенденции развития.

23.Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.

24.Роль государства в международном движении капитала.

25.Иммиграционная политика стран -импортеров рабочей силы .

26.Экономическая интеграция в Европе .

27.Экономическая интеграция в Азии.

28.Сотрудничество России с международными экономическими организациями .

29.Современная валютная система: проблемы и тенденции развития.

Работу надо сдать 23 янв до 19:00 по москве

в приложении книга по пройденному курсу, можно ей пользоваться при написании.

объём работы 30 стр

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