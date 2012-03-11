Курсовая по начертательной геометрии

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Тема: Предохранительный клапан

Задание № 1

Деталирование сборочного чертежа.

По заданию необходимо выполнить:

1. Сборочный чертеж (1 лист формата А1А3)

2. Спецификацию (1 лист формата А4)

3. Рабочие чертежи 3-х деталей, заданных преподавателем (3 листа формата А4 или А3).

Задание № 2

Выполнение горных чертежей:

а) Построение векторной проекции участка топографической поверхности, заданной на плане горизонталями.

б) Построение разреза участка топографической поверхности по линии АБ.

Задание №2 выполнить на формате А1, исходные данные к заданию №2 см. в приложении 3 МУ.

Приложение (чертеж клапана, методические указания) скину на емейл

12 лет назад
481183
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва