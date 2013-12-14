Курсовая по налогообложению

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужно выполнить работу по налогообложению. Три практические задания. Тематика - вычеты, ЕНВД, платежи в бюджетные фонды, УСН, патентная система и т.п.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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