Курсовая по организации производства на предпр.

Разработать проект организации работ по строительству комплекса жилых домов поточным методом.

Работа не сильно связана со строительством - это больше расчётная математико/экономическая курсовая.

По образцу.

Срок: 2-3 дня.

Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту проверки работы;

- если у вас нет положительных отзывов, то нужен будет от вас черновик (начала работы) в течение 12 часов после того, как отдам вам работу;

- для оплаты предпочитаю вебмани, если у вас яндекс.деньги, то оплату произвожу в течение нескольких дней.