Курсовая по организации труда персонала

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Завершен4 заявки164 просмотра

Тема: " Оценка рабочих мест"

Требования: объем: 25-27 стр., оригинальность строго не менее 85%, сноски обязательно внизу страниц. В ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок выполнения: 11.01.2011 до 18.00

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$30
2 дня
Спасибо за отличную работу. Все выполнено согласно требованиям и в срок.
Никаких претензий к Арсению нет. Хороший заказчик, каких, к сожалению для фрилансеров, мало. Поэтому сотрудничаю!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад