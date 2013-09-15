Курсовая по организационному поведению

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курсовая работа по предмету "организационное поведение" с практической частью. задания для практической части прикрепила. тему теории обсудим с автором.

10 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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