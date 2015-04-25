№ заказа 6477 Написать курсовую Тип работы: ____Курсовая работа________ Тема:_ Улучшение качества керамического кирпича на основе анализа кругового графика_______________ Кол-во: ______________25стр_____________ Язык написания___рус.____________________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой ...
Курсовая по оценке ИТ-проектов на примере предприятия
№ заказа_6475. Курсовая по оценке ИТ-проектов на примере предприятия
Тип работы: ____Курсовая работа________
Тема:_ Применение метода «экономическая добавленная стоимость»
при оценке ИТ-проектов на примере предприятия________
Кол-во: ______________30стр_____________
Язык написания___рус.
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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