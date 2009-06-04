Курсовая по педагогике

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Добрый день!

Нужна курсовая по педагогике на тему «Преемственность в изучении природы между дошкольным учреждением и начальной школой»

Содержание (ориентировочное – по согласованию можно вносить коррективы):

1. Теоретические проблемы взаимоотношений ребенка с природой

1.1. Взаимоотношения дошкольника

1.2. Возрастные психолого-педагогические основы взаимоотношения с природой младшего школьника

1.3. Преемственность в формировании отношений с природой в системе дошкольник-младший школьник

2. Методические основы

2.1. Методика формирования отношений к природе у дошкольника

2.2. Методы развития взаимоотношений младшего школьника с природой

2.3. Анализ содержания программ «Окружающий мир» для дошкольников

3. Экспериментальная часть

3.1. Результаты и анализ уровня взаимоотношений ребенка с природой

3.2. Формирующий эксперимент

3.3. Результат и анализ контрольного эксперимента

Объем – 30-35 стр.

Срок – 18 ч (мск) 4 июня

Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю).

Пожалуйста, указывайте свою цену и опыт написания работ на заказ по данной теме (при отсутствии этой информации в аккаунте)

С уважением,

Алексей.

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$40
4 дня
Работа сделана качественно, хочу извиниться перед Инной: ждать просто не мог, а курсовой все не было. В конечном итоге по срокам все нормально, работа мне понравилась - надеюсь, что понравится и преподавателю. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с грамотным исполнителем!
Все отлично

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы