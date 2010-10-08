Курсовая по педагогике

Предмет : Стратегический менеджмент Выполнить задание по данной ситуации
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Тема №1 "Методы формирования здорового образа жизни старших дошкольников в условиях сибирского региона"
1 параграф-Понятие о методах, теории воспитания, теории обучении.
2 параграф-Особенности формирования здорового образа жизни старших дошкольников (что написано в литературе)
3 параграф-Характеристика методов работы педагога по формированию здорового образа жизни в ДОУ г.Ачинска
4 параграф-Изучение влияния методов работы педагога на формирование здорового образа жизни в условиях сибирского региона
Тема №2 "Школа для родителей как форма взаимодействия ДОУ и семьи"
1 параграф-Понятие о взаимодействии
2 параграф-Особенности взаимодействия ДОУ и семьи по воспитательной системе(описать как выстраивается работа, в каких направлениях)
3 параграф-Из опыта организации школы для родителей (когда создана, кем создана, цели, задачи, система занятий)
4 параграф-изучение влияния школы для родителей на взаимодействие детского сада и семьи (опрос родителей, анкетирование)
Из этих двух тем нужно выбрать одну и написать курсовую. Объем работы не менее 35 страниц. Шрифт 14, полтора интервал,слевой стороны 3см, справа 1см. Нумерация по центру вверху страницы. На титульном листе номер страницы не указывается.
Содержание 4 параграфа. Каждый параграф не менее 5 страниц.
1 параграф – теоретическая сущность базового понятия.
2 параграф- теоретическое понятие. Каковы особенности, что сформировано к этому возрасту.
3 параграф- описать опыт, как данная проблема освещается педагогической методической литературе.
4 параграф- исследование провести.
Введение не менее трех страниц.
Заключение – это выводы к которым пришли.
Введение не нумеруется.
Актуальность исследования выделяется жирным шрифтом и подчеркивается. В заключении сформулированы основные выводы исследования. Не менее трех страниц должно быть заключение. Список литературы изданные не ранее 2000 года
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