Курсовая по педагогике

Тема №1 "Методы формирования здорового образа жизни старших дошкольников в условиях сибирского региона"

1 параграф-Понятие о методах, теории воспитания, теории обучении.

2 параграф-Особенности формирования здорового образа жизни старших дошкольников (что написано в литературе)

3 параграф-Характеристика методов работы педагога по формированию здорового образа жизни в ДОУ г.Ачинска

4 параграф-Изучение влияния методов работы педагога на формирование здорового образа жизни в условиях сибирского региона

Тема №2 "Школа для родителей как форма взаимодействия ДОУ и семьи"

1 параграф-Понятие о взаимодействии

2 параграф-Особенности взаимодействия ДОУ и семьи по воспитательной системе(описать как выстраивается работа, в каких направлениях)

3 параграф-Из опыта организации школы для родителей (когда создана, кем создана, цели, задачи, система занятий)

4 параграф-изучение влияния школы для родителей на взаимодействие детского сада и семьи (опрос родителей, анкетирование)

Из этих двух тем нужно выбрать одну и написать курсовую. Объем работы не менее 35 страниц. Шрифт 14, полтора интервал,слевой стороны 3см, справа 1см. Нумерация по центру вверху страницы. На титульном листе номер страницы не указывается.

Содержание 4 параграфа. Каждый параграф не менее 5 страниц.

1 параграф – теоретическая сущность базового понятия.

2 параграф- теоретическое понятие. Каковы особенности, что сформировано к этому возрасту.

3 параграф- описать опыт, как данная проблема освещается педагогической методической литературе.

4 параграф- исследование провести.

Введение не менее трех страниц.

Заключение – это выводы к которым пришли.

Введение не нумеруется.

Актуальность исследования выделяется жирным шрифтом и подчеркивается. В заключении сформулированы основные выводы исследования. Не менее трех страниц должно быть заключение. Список литературы изданные не ранее 2000 года