Курсовая по педагогике

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Закрыт11 заявок262 просмотра

Курсовая работа по дисциплине-дошкольная педагогика на тему- ненасильственное взаимодействие учителя с младшими школьниками в образовательном процессе. С практической частью. Требования к написанию стандартные. 40 страниц без приложений.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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