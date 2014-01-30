Курсовая по педагогике

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Завершен1 заявка194 просмотра

Тема: "Формирование гуманности у младших подростков, как интегрированного качества личности".

Введение (3 страниц)

1. Теоретическая. (не менее 12 страниц)

2. Пути методы и способы формирования гуманности у младших подростков как интегрированного качества личности (не менее 12 страниц)

Оригинальность: не менее 70%.

Остальные подробности после выбора исполнителя.

p.s. план курсовой и ответы на некоторые вопросы должны быть готовы до 16 декабря.

11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$60
20 дней
Выбрав Елену, вы выберите качество и скорость. По кол-ву отзывов было сразу понятно, что человек дорожит своей репутацией. Рекомендую.
Рекомендую Максима как надежного и приятного в общении заказчика.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад