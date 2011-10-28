Дипломный проект по общепиту Тема, план и все рекомендации в приложении Клиент постоянный, поэтому очень важно качество работы как по раскрытию темы , так и по всем рекомендациям. Срок сдачи ...
Курсовая по планированию
Тема: планирование технико-экономических показателей на примере ООО ДОК «Енисей»
Плана нет.
Методички нет.
Срок 1 ноября
Заявки фрилансеров
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