Курсовая по планированию

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Тема: планирование технико-экономических показателей на примере ООО ДОК «Енисей»

Плана нет.

Методички нет.

Срок 1 ноября

14 лет назад
darya963
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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