Курсовая по PR

Тема: Основные формы и пути повышения эффективности стимулирования личного состава. требования: объем 15-20стр, оригинальность не ниже 85% срок 16.03.2012
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Предмет: PR и реклама
Тема работы: Коммуникативное управление кризисными ситуациями на примере КБ ООО "Ренессанс Капитал"
Объем работы: 35 листов
Срок выполнения: 7 дней
Учебное заведение: СПБГУТ им. Бонч-Бруевича
Факультет: Гуманитарный
Пожелания:
Примерный план написания работы(возможно небольшое изменение плана):
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. КРИЗИС И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСОМ
1.1. Определение, причины,типология кризиса
1.2. Управление кризисными ситуациями
1.3. Особенности антикризисного PR в бизнесе и банковской сфере
ГЛАВА 2. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО PR В КБ «Ренессанс Капитал»
2.1. Характеристика деятельности КБ «Ренессанс Капитал»
2.2. Кризисы в деятельности КБ «Ренессанс Капитал»
2.3. Мероприятия в сфере PR , реализация в КБ «Ренессанс Капитал»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уклон в сторону пиара и рекламы
Литература - 15-20 источников
Сноски - на каждом листе по 3-4 -своего текста может быть немного (если сноска на книгу, то обязательно должна быть указана страница)
Университет достаточно тщательно проверяет на плагиат.
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