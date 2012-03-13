Курсовая по PR

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Предмет: PR и реклама

Тема работы: Коммуникативное управление кризисными ситуациями на примере КБ ООО "Ренессанс Капитал"

Объем работы: 35 листов

Срок выполнения: 7 дней

Учебное заведение: СПБГУТ им. Бонч-Бруевича

Факультет: Гуманитарный

Пожелания:

Примерный план написания работы(возможно небольшое изменение плана):

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИЗИС И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСОМ

1.1. Определение, причины,типология кризиса

1.2. Управление кризисными ситуациями

1.3. Особенности антикризисного PR в бизнесе и банковской сфере

ГЛАВА 2. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО PR В КБ «Ренессанс Капитал»

2.1. Характеристика деятельности КБ «Ренессанс Капитал»

2.2. Кризисы в деятельности КБ «Ренессанс Капитал»

2.3. Мероприятия в сфере PR , реализация в КБ «Ренессанс Капитал»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Уклон в сторону пиара и рекламы

Литература - 15-20 источников

Сноски - на каждом листе по 3-4 -своего текста может быть немного (если сноска на книгу, то обязательно должна быть указана страница)

Университет достаточно тщательно проверяет на плагиат.

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
MariyaUA
Мария 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$50
6 дней
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