Курсовая по PR

Добрый день, фрилансеры! необходима курсовая работа по Внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на тему "Оценка конкурентоспособности внешнеторговой фирмы". Сроки довольно сжатые (не более 5-7 дней), качество должно быть высоким (уникальность не менее 85-90% по антиплагиат) Жду предложений ...