Курсовая по праву

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Требуется выполнить курсовую работу по праву. Предмет: ТГП, на простую и популярную тему.

Тема: "Механизм государства".

План есть:

Введение

Глава 1. Общая характеристика механизма государства

1.1. Понятие механизма государства

1.2. Понятие и признаки государственного органа

Глава 2. Виды государственных органов и принципы организации государственных органов

2.1. Виды госу¬дарственных органов

2.2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата

Заключение

Список использованной литературы

Требования:

Шрифт 14,(20-30страниц), оформление по ГОСТу

Срок 2 дня

Методичка имеется.

Актуальная литература имеется (предоставляю по запросу: журналы, книги в электронном виде)

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (обязательно) от 75%, проверяю на сайте http://www.antiplagiat.ru/

Все необходимые файлы и начатая работа в прикрепленном файле (методичка, литература)

14 лет назад
night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$17
2 дня
Сотрудничали с Артуром в первый раз, впечатление очень хорошее, приятное общение, быстрая реакция, высокая оригинальность работы по праву. Заслуживает доверие. Мой Плюс. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Артуром.
Сотрудничеством с Дмитрием доволен отличный заказчик. Четкое задание и профессиональное отношение к делу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! С уважением Артур.

Заявки фрилансеров

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад