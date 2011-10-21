реферат на тему : Организация службы телевидения в гостинице Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), ...
Курсовая по праву
Требуется выполнить курсовую работу по праву. Предмет: ТГП, на простую и популярную тему.
Тема: "Механизм государства".
План есть:
Введение
Глава 1. Общая характеристика механизма государства
1.1. Понятие механизма государства
1.2. Понятие и признаки государственного органа
Глава 2. Виды государственных органов и принципы организации государственных органов
2.1. Виды госу¬дарственных органов
2.2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата
Заключение
Список использованной литературы
Требования:
Шрифт 14,(20-30страниц), оформление по ГОСТу
Срок 2 дня
Методичка имеется.
Актуальная литература имеется (предоставляю по запросу: журналы, книги в электронном виде)
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (обязательно) от 75%, проверяю на сайте http://www.antiplagiat.ru/
Все необходимые файлы и начатая работа в прикрепленном файле (методичка, литература)
Выбранный исполнитель
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