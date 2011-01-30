Курсовая по предмету "Качество образования"

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Завершен3 заявки155 просмотров

Доброго времени суток

Требуется написать курсовую работу по теме "Единая система контроля качества образовательного учреждения"

Требования: 25-30 листов

Не очень заморачивайтесь - нужна чисто формально (ну как обычно), однако относительно по теме

главное требование: побольше сносок к ключевым терминам и словам внизу

предлагайте бюджет

выберу наименьший

14 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделала всё быстро и качественно рекомендую
Грамотный заказчик с четким заданием и моментальной оплатой. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад