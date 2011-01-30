Предмет: Транспорт Тема работы(описание) График движения поездов Вид работы: Курсовая Всего листов: 20 Срок сдачи работы: 01 Февраль 2011, 15:00 Файлы перешлю на ...
Курсовая по предмету "Качество образования"
Доброго времени суток
Требуется написать курсовую работу по теме "Единая система контроля качества образовательного учреждения"
Требования: 25-30 листов
Не очень заморачивайтесь - нужна чисто формально (ну как обычно), однако относительно по теме
главное требование: побольше сносок к ключевым терминам и словам внизу
предлагайте бюджет
выберу наименьший
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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