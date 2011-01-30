Курсовая по предмету "Качество образования"

Доброго времени суток

Требуется написать курсовую работу по теме "Единая система контроля качества образовательного учреждения"

Требования: 25-30 листов

Не очень заморачивайтесь - нужна чисто формально (ну как обычно), однако относительно по теме

главное требование: побольше сносок к ключевым терминам и словам внизу

предлагайте бюджет

выберу наименьший