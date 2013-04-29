Курсовая по предмету: основы управления персоналом

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есть 3 темы можно выбрать любую

1. Использование методов анализа и проектирования организации управления.

2. Комплексное проектирование системы управления персоналом организации.

3. Тарифная модель заработной платы и её применение в современной организации.

полное задание прикрепил

12 лет назад
vvinss
Равшан 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
30 отзывов(-2)

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