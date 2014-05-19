Курсовая по проектированию информационных систем

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Курсовая по проектированию информационных систем

Тема: Проектирование ИС управления качеством подготовки специалистов в Вузах

Теоретическая часть - 25 листов

Практическая часть - программа, блок-схемы

Срок: 7 дней

10 лет назад
kycokcaxapa
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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