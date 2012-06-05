Курсовая, 2 курс предмет – Теория производства первичных фонограмм Тема работы — Технология создания первичной фонограммы в условиях записи чистового звука к фильму формата HDCAM с использованием цифрового многоканального аппарата записи звука» ...
Курсовая по программированию
Нужна курсовая работа на одну из тем ниже на языке программирования delphi:
1.Программирование через com или USB или LPT порты. (Можно сделать что то типа светомузыкальной установки со светодиодами). Для одного из интерфейсов нужно сделать типа программатора, кнопочку нажал, а на конце лампочка загорелась, или что то типа того.
2.3d и их сечения. (Сечения не только поперечные и продольные, но и по диагонали, где это возможно). Имелось ввиду 3d сечение фигур(псевдографика).
Сроки до 18 июня. методических указаний нет. объём пояснительной записки 25-30 стр.
Жду предложений по цене (ориентировочно )
Заявки фрилансеров
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