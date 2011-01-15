Требования: знание ЕСКД, ГОСТ по оформлению работ для ВоГТУ (нормоконтроль-чуть ли не самое главное при сдаче диплома), опыт выполнения подобных работ." Работа нужна частями, т.к. смотрят и проверяют по ...
Курсовая по программированию на укр.
Необходимо выполнить курсовую работу по предмету Системное программирование и операционные системы
содержание в прилагаемом файле
срок 7 дней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Подробнее см. файлЗакрыт14 лет назад
Подробнее см. файлЗакрыт14 лет назад
Подробнее см. файлЗакрыт14 лет назад
Курсовая, объём 20-25 cтp Предмет: Стилиcтикa и литepaтурнoе peдaктиpoвание Тема (описание работы): автор: Г. Kвиткa-Oснoвьяненко. Лeкcико-cтилиcтичecкий aнaлиз poмaнa »Пaн-Хaлявcкий»» Срок сдачи: 18.01.2011 ...Завершен14 лет назад
См. приложениеЗакрыт14 лет назад
См. приложениеЗакрыт14 лет назад
См. приложениеЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо выполнить курсовую: анализ производительности труда работников Теория+практика (задание для практики вышлю откликнувшимся) Срок 1 неделяРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо написать курсовую: технико-экономический проект развития передающего радиоцентра. Методичку вышлю откликнувшимся Срок выполнения - неделяЗакрыт14 лет назад