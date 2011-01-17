Тема работы: Понятие отчетного сегмента. Виды отчетных сегментов. Порядок формирования показателей раскрываемых в информации по отчетному сегменту. теория с примером. подробности почтой.
Курсовая по психологии
Тема:Развитие творческого воображения у старших дошкольников средствами ТРИЗ-технологии.Оглавление есть.Ниже расписано о чем писать в каждом параграфе.
Введение
> Глава 1. Теоретические аспекты изучения творческого воображения у старших
> дошкольников
> 1.1. Творческое воображение: понятие, характеристики
> 1.2. Творческое воображение у старших дошкольников
> Глава 2. Экспериментальное изучение творческого воображения у старших
> дошкольников
> 2.1. Организация и методы исследования
> 2.2. Анализ результатов исследования
> Заключение
> Список литературы
> Приложения
>
> В 1.1. проанализировать различные определения Т.В., описать приемы Т.В. и
> т.п.,
> в 1.2. описать особенности Т.В. именно в ст.дошк. в.
> в 2.1. описать где, с кем, когда проводилось эксперим. исслед-ние. Описать
> методики изучения Т.В. в ст.дошк.в.
> в 2.2. проанализировать результаты изучения ТВ (таблицы, рисунки, анализ в %)
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