Курсовая по психологии

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Закрыт10 заявок200 просмотров

Тема:Развитие творческого воображения у старших дошкольников средствами ТРИЗ-технологии.Оглавление есть.Ниже расписано о чем писать в каждом параграфе.

Введение

> Глава 1. Теоретические аспекты изучения творческого воображения у старших

> дошкольников

> 1.1. Творческое воображение: понятие, характеристики

> 1.2. Творческое воображение у старших дошкольников

> Глава 2. Экспериментальное изучение творческого воображения у старших

> дошкольников

> 2.1. Организация и методы исследования

> 2.2. Анализ результатов исследования

> Заключение

> Список литературы

> Приложения

>

> В 1.1. проанализировать различные определения Т.В., описать приемы Т.В. и

> т.п.,

> в 1.2. описать особенности Т.В. именно в ст.дошк. в.

> в 2.1. описать где, с кем, когда проводилось эксперим. исслед-ние. Описать

> методики изучения Т.В. в ст.дошк.в.

> в 2.2. проанализировать результаты изучения ТВ (таблицы, рисунки, анализ в %)

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
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14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$35
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ТОП-10
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Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы

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