Курсовая по психологии

Тема:Развитие творческого воображения у старших дошкольников средствами ТРИЗ-технологии.Оглавление есть.Ниже расписано о чем писать в каждом параграфе.

Введение

> Глава 1. Теоретические аспекты изучения творческого воображения у старших

> дошкольников

> 1.1. Творческое воображение: понятие, характеристики

> 1.2. Творческое воображение у старших дошкольников

> Глава 2. Экспериментальное изучение творческого воображения у старших

> дошкольников

> 2.1. Организация и методы исследования

> 2.2. Анализ результатов исследования

> Заключение

> Список литературы

> Приложения

>

> В 1.1. проанализировать различные определения Т.В., описать приемы Т.В. и

> т.п.,

> в 1.2. описать особенности Т.В. именно в ст.дошк. в.

> в 2.1. описать где, с кем, когда проводилось эксперим. исслед-ние. Описать

> методики изучения Т.В. в ст.дошк.в.

> в 2.2. проанализировать результаты изучения ТВ (таблицы, рисунки, анализ в %)