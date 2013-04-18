Курсовая по психологии

Предмет, дисциплина: Кафедра общей психологии

Тема работы: "Особенности самооценки и уровень психологической адаптации у часто болеющих детей"

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 45-60 страниц

Срок выполнения: до 7 дней

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Это преддипломная работа, 4 курс. В методичке указаны требования ко всем курсам, поэтому уточнение. В этой курсовой нужна практическая часть, проведение различных методик на группе детей в школе (например, рисунок человека, рисунок семьи, шкалы тревожности и т д.). Методик не меньше 6-7. Школа, о которой идет речь в курсовой работе - это школа номер 1 юго-западного округа Москвы. Количество

испытуемых: 15-20. Дети младшего школьного возраста, если проведение методик не рассчитано на таких детей, то возраст детей определяйте на ваше усмотрение, главное-- не старше 12ти лет.

В течение первых 3-х дней от начала работы выслать примерные список литературы, введение, список методик.

и еще, отдельный вопрос: если вдруг понадобится презентация к курсовой, возможно ли у Вас в будущем ее заказать?