Срочно!!! необходимо написать дипломную работу по олигофренопедагогике на тему: "Типология ошибок учащихся специальной (коррекционной) школы 8 вида при решении задач". Работа со старшеклассниками при решении задач на движение.
Курсовая по русскому языку
Нужно написать курсовую по русскому языку.
Тема: Родовая отнесенность существительных типа инженер, врач (и т.д.) в современном русском языке
Нужен исполнитель отлично разбирающийся в теме.
Срок: укажите
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