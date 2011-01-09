Курсовая по русскому языку

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Закрыт1 заявка175 просмотров

Нужно написать курсовую по русскому языку.

Тема: Родовая отнесенность существительных типа инженер, врач (и т.д.) в современном русском языке

Нужен исполнитель отлично разбирающийся в теме.

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14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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