Курсовая по схемотехнике

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Необходимо выполнить курсовую по схемотехнике, имеется пример выполненной работы другого варианта, так же имеется методичка с краткими инструкциями.

Пример выполненной работы в приложении. Методичка - http://narod.ru/disk/14282690001/Block%20upravleniya.pdf.html

За скорость возможна доплата.

13 лет назад
jobpablo
Павел 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад