10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.
Курсовая по соц. администрированию
Вид работы Курсовая работа
Предмет/ВУЗ Соц. администрирование / РГСУ
Тема Социально-психологическое обеспечение профессионального самоопределения специалиста по социальной работе
Срок 23.03.2010 до 18:00 МСК
Объем 25-30 стр. (без учета СИЛ и приложений)
Требования к работе Структура работы:
Введение - 2-3 стр. (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, разработанность темы – кем, когда исследовалась и т.д.)
Глава 1. – 2-3 параграфа (теория. Раскрыть такие понятия как: проф. выгорание, проф. мотивация, самооценка личности. Объяснить почему человек выбирает данную профессию, достоинства и недостатки профессии, цели и пр.). В конце главы краткий вывод
Глава 2. – 2-3 параграфа (практическая глава – необходимо провести простенькое исследование). В конце главы краткий вывод
Заключение – 2-3 стр. (выводы по задачам, и следовательно по каждому параграфу)
СИЛ – 20-25 источников (не старше 2005 г., можно использовать электронные ресурсы (кроме готовых работ из банков рефератов), но обязательно учебники по социальной работе и психологии)
Приложения (если необходимы)
Название главы 18 шрифт, название параграфа – 16 шрифт
Стоимость: 700р
Примечания Строго по теме, без лишней воды. Оформление по ГОСТу, сноски на литературу внизу под чертой (10 шр.), отчет на плагиат не менее 70% Есть статьи по теме (предоставлю автору)
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