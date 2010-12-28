Курсовая по социологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен8 заявок226 просмотров

Тема: "Российская молодежь: проблема семьи и брака в нынешнее время".

Требования: объем 30 стр, оригинальность строго не менее 85%, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования. Сноски в низу страниц.

Срок выполнения: 24.12.2010 до 15.00

Жду предложений по цене!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
4 дня
Работа была выполнена строго согласно всем требованиям. Всем рекомендую Ольгу как профессионала в данной области!!!!
Арсений периодически обращается ко мне и я всегда с удовольствием с ним сотрудничаю, так как знаю, что проблем ни в общении, ни в оплате не будет. Спасибо вам, Арсений, за интересные проекты, обращайтесь еще:)!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад