тема реферата по истории: Господин Великий Новгород проверки на антиплагиат нет. Объем работы 15-20 листов срок сдачи 11.05 до 10 утра оплата 300 рублей. методичку скину на почту.
Курсовая по социологии
Тема: Трансформация дендизма в современной культуре 19-21вв.
Объём: 20.
Срок: 1 день.
Антиплагиат 50%, etxt 30%.
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