Курсовая по спец-ти "Ветеринария"

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Нужно написать курсовую работу по дисциплине «Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии»

Тема работы: «Племенная работа и пути повышения качества смушек в овцеводстве»

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Требования в методичке

Срок до 10 апреля

Оплата сразу после проверки

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15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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