Вид работы: Отчет по практике Предмет: электроизмерительная Количество страниц: 5 Срoк сдачи: 15-12-2013 Дополнительные требования: пятый вариант
Курсовая по статистике
курсовая работа по таможенной статистике. тема: статистический анализ товарной и географической структуры экспорта Дальневосточного федерального округа в динамике за 2007-2012 гг.
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