Курсовая по статистике

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Закрыт2 заявки135 просмотров

курсовая работа по таможенной статистике. тема: статистический анализ товарной и географической структуры экспорта Дальневосточного федерального округа в динамике за 2007-2012 гг.

срок горит,АП 65 минимум

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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